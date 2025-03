Anna + Nina opent eerste Britse winkel in Londen

Het Nederlandse lifestylemerk Anna + Nina heeft deze week haar deuren geopend van de winkel in het Verenigd Koninkrijk, in Londen. Dit blijkt uit een bericht op Instagram van het merk.

De eerste winkel van het merk in Londen heeft een felrode voorkant en is gelegen aan Chiltern Street 54. De winkel is een nieuwe mijlpaal in de groei van het merk, dat inmiddels vijf eigen winkels heeft. Naast de winkel in Londen heeft het merk twee winkels in Amsterdam, een in Rotterdam en een winkel in Antwerpen.

Anna + Nina werd in 2012 opgericht. Het merk begon als sieradenmerk, maar is inmiddels uitgebreid met kleding en interieur. De collecties zijn verkrijgbaar bij ruim 150 verkooppunten, waaronder de Bijenkorf, Liberty in Engeland en Ilum in Denemarken.

De winkel van Anna + Nina bevindt zich op Chiltern Street 54, Londen, W1U 5AE.