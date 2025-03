Anna van Toor betrekt voormalig Vanilia-pand in Arnhem

Het Vanilia-winkelpand in Arnhem gaat gevuld worden door Anna van Toor. Laatstgenoemde maakt dit bekend op LinkedIn.

De winkel in de Bakkerstraat wordt eerst nog omgebouwd naar een Anna van Toor winkel. Een openingsdatum is nog niet bekend.

“Persoonlijk stijladvies, oprechte aandacht en onze passie voor mode delen. Dat doen we graag in onze fysieke winkels waar beleving centraal staat. Daarom breiden we met trots verder uit… Hi Arnhem!” aldus het bericht.

De snelle opvulling van het pand past in wat experts al eerder met FashionUnited deelden. Zo vonden de Scotch&Soda en Esprit panden al snel een nieuwe huurder. Tegenwoordig worden winkels, in tegenstelling tot jaren geleden, instapklaar en hoogwaardig opgeleverd, zo meldde Erica Kruissen, woordvoerder van JB Retail, al in 2024 tegen FashionUnited. Hierdoor kan een nieuwe huurder snel intrekken.