Nieuwe kansen in de winkelstraat: Panden van failliete merken krijgen snel nieuwe invulling

De afgelopen tijd vielen diverse modemerken om en dat zou grote invloed kunnen hebben op het winkelbeeld in diverse binnensteden. Zo verdween Scotch & Soda uit de fysieke winkelstraat, lukte het Esprit niet om het hoofd boven water te houden en viel recent het doek voor Bristol. Hoewel het even leek alsof de Nederlandse binnensteden in gatenkaas veranderden, lijken de panden van omgevallen bedrijven snel een nieuwe eigenaar te vinden. FashionUnited doet een rondje door de winkelstraten.

Uit een onderzoek van vastgoedpartij CBRE bleek in april al dat de winkelleegstand nauwelijks wordt beïnvloed door failliet gaande bedrijven. Zo komt één op de drie panden niet leeg te staan nadat een retailer de deuren sluit of failliet gaat. Doorstarters en overnemers zijn hier van grote invloed. Als er dan gaten ontstaan, worden deze vaak opgevuld door kledingwinkels. Moderetailers vullen het winkelbeeld op om bijvoorbeeld merkbekendheid te genereren. Daarnaast maken online ondernemers, volgens CBRE, vaker de stap naar de stenen winkel.

Het invullen van winkelpanden is en blijft maatwerk, volgens vastgoedpartij JB Retail. “Het heeft - naast de situering en grootte - te maken met timing, opleveringsniveau en prijs. Vroeger was het gewenst om winkelpanden casco op te leveren, maar tegenwoordig helpt het erg als winkels instapklaar en hoogwaardig worden opgeleverd met goede bestaande installaties. Uiteindelijk is het toch vaak de prijs die de doorslag geeft en het verschil maakt”, deelt Erica Kruissen, woordvoerder bij JB Retail, met FashionUnited. “De voormalige panden van Scotch & Soda en Esprit zijn bijvoorbeeld goed gesitueerd, worden hoogwaardig opgeleverd en zijn hiermee instapklaar.”

Stoelendans in de winkelstraat: Scotch & Soda eruit, Tess V en America Today erin

Zo maakte Tess V in juli al bekend haar intrede te doen in het oude Scotch & Soda-pand in Groningen. Het modemerk bemachtigt hiermee een plaats middenin het centrum, aan de Grote Markt. Het pand, dat van origine twee panden naast elkaar betrekt, telt 126 vierkante meter en wordt gekenmerkt door de roze golfspiegel en wolkentafel. De Groningse winkel heeft daarnaast een nieuwe toevoeging: Er komt meer ruimte voor de eigen jeanslijn, Friday Denim, en een hoek voor de eigen accessoireslijn. De winkelopening staat gepland op 28 september, zo bevestigt een woordvoerder aan FashionUnited.

Ook het Scotch & Soda-pand in ‘s-Hertogenbosch krijgt al snel een nieuwe invulling. America Today verhuist binnen de stad van de Hinthamerstraat naar de Hooge Steenweg. Het monumentale pand uit 1919 staat ook wel bekend als het ‘Luxor Theater’ waar vroeger een theater en later een bioscoop gevestigd was. Naast de karakteristieke gevel, staan in het gebouw nog steeds een aantal oude bioscoopstoelen en een beamer. De nieuwe flagshipstore van America Today telt 700 vierkante meter en opent op 27 september haar deuren. Het modemerk biedt hier dames-, heren- en kindermode aan.

De oude Scotch & Soda-winkels zijn niet alleen geliefd bij kledingwinkels, ook cosmeticaketens hebben hun pijlen op deze panden gericht. Zo doet Skins zijn intrede in het pand in de Enschedese binnenstad. De cosmeticaketen kreeg op 1 september de sleutel en nam het hele pand onder handen. Wanneer de winkel opent, is nog niet bekend, zo is af te leiden van de website. Skins zal binnenkort haar deuren openen aan de Langestraat.

Van faillissement naar vernieuwing: Esprit maakt plaats voor Van Uffelen en Only & Sons

Van Uffelen had zijn pijlen op de oude Esprit-panden gericht. De Nederlandse moderetailer neemt de winkels in Alkmaar en Hoorn over. De winkel in Alkmaar bevindt zich aan de Laat en telt 500 vierkante meter. Hier biedt Van Uffelen het complete assortiment aan. De winkel in Hoorn, aan het Grote Noord, is kleiner - hier vult de moderetailer 200 vierkante meter in met damesmode. De overname van de winkels betekent ook goed nieuws voor het oude Esprit-personeel: Van Uffelen neemt al het personeel van beide winkels over, zo meldde een woordvoerder van Van Uffelen aan het lokale nieuwsblad Rodi.nl.

Toen Esprit ook uit de Utrechtse winkelstraat verdween, besloot Only & Sons er zijn intrede te doen. De mannenmoderetailer opent dit najaar zijn deuren aan de Oudegracht. De winkel telt 247 vierkante meter op de begane grond en 47 vierkante meter op de eerste verdieping. Het is de eerste Only & Sons winkel in Utrecht.

Bristol wordt vervangen door Scapino

Ook de winkels van Bristol kunnen snel rekenen op een nieuwe eigenaar. Zo neemt kleding- en schoenenwinkel Scapino diverse winkels over in Zaandam, Breda, Tilburg en Apeldoorn, schrijft het Vastgoed Journaal. Met de nieuwe vestigingen telt Scapino zo’n tweehonderd filialen in Nederland. Discounter Wibra neemt ook twee Bristol-winkels over. Het bedrijf opent twee winkels in centra van Wereldhave, waarvan een in winkelcentrum Kronenburg in Arnhem en een in Full Service Center de Koperwiek in Capelle aan den IJssel.