Tess V groeit eigen begroting voorbij: Opening vierde winkel en op zoek naar groter hoofdkantoor

Het modemerk van Tess Verwoert groeit razendsnel. Zo opende Tess V in april dit jaar haar derde winkel in Breda en staat de opening van een vierde winkel in Groningen alweer op de planning, zo maakt Tess V bekend in een persbericht. Daar blijft het niet bij: Verwoert is ook op zoek naar een groter hoofdkantoor in Rhenen.

Verwoert wil Tess V vestigen in steden waar men naartoe gaat voor een dagje weg en waar veel jonge meiden te vinden zijn. “Daarom kijken we naar zogenaamde studentensteden”, deelde de oprichter van het modemerk eerder in een interview met FashionUnited. Groningen is een studentenstad waar Tess V’s doelgroep te vinden is. “Het actieve studentenleven daar zorgt ervoor dat veel studenten voor iedere gelegenheid andere outfits willen dragen. Dat sluit mooi aan op onze collecties die wekelijks wisselen.”

Tess V vestigt zich in Groningen in het oude Scotch & Soda-pand. De toekomstige winkel, dat van origine twee panden naast elkaar betrekt, telt 126 vierkante meter en wordt gekenmerkt door de roze golfspiegel en wolkentafel. Nieuw in de winkel is een hoekje voor de net gelanceerde sieradenlijn.

De opening van de winkel staat nog niet vast. “De sleuteloverdracht is 30 juli. Daarna kunnen we echt goed kijken hoe we het precies gaan vormgeven”, aldus Verwoert in het persbericht.

Met een winkelopening in het Noorden, moet Verwoert schakelen in haar logistiek. “De eerste drie eigen winkels in Nijmegen, Utrecht en Breda bevoorraden we vanuit ons eigen warehouse. Voor Groningen zullen we vanwege de afstand een transporteur inschakelen. Wij zijn gewend om in oplossingen te denken.” Daarnaast is de oprichter op zoek naar een groter hoofdkantoor in de omgeving Rhenen met een grotere opslagcapaciteit dan de huidige opslagloods van 550 vierkante meter én de onlangs extra gehuurde hal van 350 vierkante meter.