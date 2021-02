Arket naar Seoul, Korea

Arket gaat een flagshipstore openen in Seoul, Korea, zo kondigt de formule van de Zweedse H&M Group aan een persbericht. De winkel in het nieuwe winkelcentrum Hyundai Seoul, opent 26 februari zijn deuren. De vestiging telt 750 vierkante meter vloeroppervlak en huist naast mode en home ook een New Nordic vegetarisch café.

Arket opent ook fysieke winkel in Azië

Het is de eerste stenen winkel van het merk in Azië. Sinds augustus jl. is Arket te koop in China via Tmall , het grootste Chinese e-commerce platform waar buitenlandse merken hun producten rechtstreeks aan Chinese consumenten verkopen.

Arket, opgericht in 2017, heeft 21 fysieke winkels en is online actief in 31 markten.