Arket opent eerste winkel in Rusland

Arket opent haar eerste flagshipstore in Moskou, zo luidt het persbericht van Arket. De opening betekent de eerste fysieke winkel van Arket in Rusland en zal een brede selectie producten aanbieden van alle Arket-concepten.

De winkel biedt onder andere kleding, eten, geuren, schoonheidsartikelen en woonaccessoires aan.

In de winkel zal ook een café aanwezig zijn. Het café biedt een vegetarisch menu aan, met warme en koude dranken, gebak en snacks. Er zouden seizoensgebonden ingrediënten en Scandinavische smaken worden gemengd met lokale invloeden over heel de wereld, zo is te lezen.

“We zijn blij aan te kondigen dat we onze fysieke aanwezigheid uitbreiden met de opening van de eerste Arket-winkel in Rusland. Het is een fantastische kans om onze bestaande Russische aanhang in het echt te ontmoeten en nieuwe klanten te verwelkomen in een Arket-jasje van moderne, verantwoorde mode, interieurs en hedendaagse vegetarische gerechten”, aldus Pernilla Wohlfahrt, directeur van het label, in het persbericht.

Arket is onderdeel van de H&M-groep en is een lifestyle-label dat zich richt op de essentials voor vrouwen, mannen, kinderen en huis. De collecties zouden op een manier ontworpen zijn ze zo lang mogelijk te kunnen gebruiken, waardoor ze een lichtere voetafdruk zouden hebben, staat in het persbericht. Het label lanceerde in augustus 2017 online en opende haar eerste winkel in London.