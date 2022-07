Balenciaga opent een coutureboetiek in Parijs

Op woensdag 6 juli opent aan de Parijse Avenue George V, nummer tien, een nieuwe couturezaak van Balenciaga. Het is de eerste openbare winkel van het merk waar couturestukken direct verkocht worden, zo melden internationale media, waaronder Vogue Business en WWD.

De boetiek opent na afloop van de coutureshow van Balenciaga, dezelfde dag plaatsvindt. Enkele stukken die in de show te zien zijn, zijn daarna meteen in de winkel te koop. De prijzen lopen van 15.000 tot 100.000 euro voor kleding; tassen kosten tussen de 8.500 en 15.000 euro, en ook zijn er zonnebrillen vanaf 3.500 euro te vinden. Alle producten worden in gelimiteerde oplage aangeboden en zijn alleen in de boetiek te verkrijgen. Klanten die er een kledingstuk aanschaffen kunnen dat nog laten aanpassen of personaliseren in het atelier van Balenciaga, dat sinds vorig jaar op dezelfde locatie zit, maar dan een verdieping hoger.

Volgens Cédric Charbit, CEO van Balenciaga, is de bedoeling van de winkel om couture meer in de openbaarheid te brengen, zo zegt hij in een interview met Vogue Business. ‘Couture is een beetje te vertrouwelijk. Het is geweldig om de kans te krijgen om de de ateliers te zien en de couturestukken, het creatieproces en de kennis van dichtbij te observeren’, aldus Charbit. ‘Het is belangrijk om dat te delen’.

Balenciaga wil jonger publiek bereiken met openbare couturezaak

De boetiek komt in precies hetzelfde het pand waar couturier Cristobal Balenciaga in 1937 zijn eigen couturehuis begon. Dat couturehuis sloot in 1968, vier jaar voor het overlijden van Balenciaga zelf. Het merk werd voortgezet, maar produceerde tot 2021 enkel ready-to-wear. De haute couturelijn werd pas een jaar geleden door ontwerper Demna Gvasalia weer nieuw leven ingeblazen .

Het publiek bestond volgens Charbit destijds uit zowel mannen als vrouwen in de leeftijd tussen 30 en 35 jaar, afkomstig van overal ter wereld. ‘Het was niet het archetype couturepubliek dat we verwachtten’, zegt Charbit. Met de winkel wil Charbit couture meer toegankelijk maken voor dit nieuwe, relatief jonge klantenbestand die nog geen ervaring hebben met het kopen van couture.

De boetiek is straks open van dinsdag tot vrijdag tussen 11.00 en 19.00, en op maandag en zaterdag op afspraak.