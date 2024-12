Ballpark Store breidt uit met winkel in Utrecht

Mannenmoderetailer Ballpark Store trekt naar Utrecht. Na de succesvolle opening in Weesp opent de retailer in 2025 een vestiging in Utrecht, zo meldt het bedrijf aan FashionUnited.

Ballpark Store vestigt zich op Schoutenstraat 4 in Utrecht, tussen de Ganzenmarkt en het Neude in. In deze winkel krijgt het kenmerkende aanbod van de retailer een plaats, te weten onder andere de merken Drake’s, Sebago, Filson en Shatsu.

“Het openen van een tweede winkel was nooit een doel op zich, zeker niet op zo’n korte termijn”, zo meldt Menco Nieuwenhuis in het persbericht. “Maar Raoul (mijn zakenpartner in Weesp) en ik hebben altijd gezegd dat we op termijn willen werken aan grotere zichtbaarheid en bekendheid. Met de nieuwe winkel van 90 m2 in het centrum van Utrecht zetten we deze stap nu.”

De officiële opening van Ballpark Store in Utrecht vindt plaats op 1 maart 2025.