'Belgische retailer JBC haalt kleding terug na klachten over loskomende glitter'

De Belgische kledingketen JBC haalt sommige glitter artikelen uit de rekken na meldingen van klanten dat deze te veel glittersporen achterlaten. Een JBC-woordvoerder benadrukt tegenover Nieuwsblad dat de glitters veilig zijn en dat de situatie niets te maken heeft met de nieuwe Europese wetgeving rond het glitterverbod, die op 15 oktober 2023 is ingegaan om vervuiling door microplastics tegen te gaan. Het bedrijf onderzoekt of er sprake is van een productiefout.

In een e-mail aan klanten heeft de Belgische retailer op oudjaar aangegeven dat klanten die last hebben van loskomende glitters uit de K3-collectie deze kunnen terugbrengen en hun geld terugkrijgen. “Hoewel we een beetje glitter fantastisch vinden, begrijpen we dat je niet alles en iedereen om je heen wilt laten schitteren.” De retailer concludeert: “Omdat we veel belang hechten aan de kwaliteit van onze kleding, mag je deze trui en/of rok terugbrengen naar jouw JBC-winkel en ontvang je het aankoopbedrag terug.”

De Belgische modeketen JBC heeft vaak een proactieve houding als het gaat om klantenservice. De retailer, met meer dan honderd winkels in België en Luxemburg, staat bekend als modeketen met educatie hoog in het vaandel. In 2021 verwijderde de retailer bijvoorbeeld in haar winkels alle bordjes en verwijzingen naar jongens en meisjes, na aanleiding van een onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), waaruit bleek dat gendernormen bij zowel meisjes als jongens kunnen leiden tot stereotiepe beroepsvoorkeuren.

FashionUnited heeft contact gezocht met JBC voor meer informatie over de glitter artikelen, maar heeft op het moment van publicatie nog aanvullende informatie ontvangen.