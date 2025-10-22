Belgische stad wil banen beschermen met belasting op zelfscankassa

Zelfscankassa’s zijn steeds vaker te zien bij handelaren, maar een voorstel van de Belgische stad Luik roept deze ontwikkeling wellicht tot een halt. De stad wil namelijk een extra belasting invoeren van 519 euro per zelfscankassa per 2026 ‘om automatisering te reguleren’. Belgische brancheorganisatie Comeos is allesbehalve blij: “Dit is een contraproductieve maatregelen die de innovatie en digitalisering in de sector alleen maar afremt.”

De reden van de invoering van de belasting? Het compenseren van het dalend aantal banen in fysieke de handel én om kleine retailers te steunen. Kleine retailers zouden namelijk niet de middelen hebben te investeren in dergelijke apparatuur. “Grote supermarkten en winkelcentra concurreren ook met al die kleine lokale winkels die erg belangrijk zijn en die we in het stadscentrum willen bevoordelen”, zegt schepen van Financiën Carine Clotuche tegen Het Nieuwsblad.

Dat het kleine retailers zou helpen, gaat er bij Comeos niet in. “De beleidsmakers hebben duidelijk niet verder nagedacht aan het concurrentiele nadeel ten opzichte van alle digitale spelers die dergelijke taks niet opgelegd krijgen”, zo schrijft Pascal de Greef, CEO van Comeos in een reactie. De brancheorganisatie gaat er tevens niet in mee dat de komst van zelfscankassa’s banen heeft doen verdwijnen. “Ze hebben taken wel veranderd, waardoor medewerkers zich meer kunnen richten op meer kwalitatieve taken zoals onthaal, advies en winkelbeheer.”

“We verwachten van de overheid dat ze de handel steunt, niet dat ze extra belastingen zoekt om onze precaire marge nog verder te ondermijnen. Bovendien mogen we van de overheid op zijn minst een gelijk speelveld verwachten. We vragen dringend een lakmoesproef voor elke nieuwe taks. Als die niet voor iedereen op dezelfde wijze van toepassing is, mag die de tekentafel niet verlaten,” besluit De Greef.

De gemeenteraad van Luik is niet de eerste plaats die de opkomst van zelfscankassa’s wil remmen. Zo wilde de gemeente Molenbeek een belasting van 5.600 euro per zelfscankassa invoeren. De regel stuitte op verzet van de Brusselse regering die oordeelde dat de regel indruist tegen de digitale transitie en geen aantoonbare impact had op de werkgelegenheid. Of het voornemen van Luik dus werkelijkheid wordt is nog maar de vraag.

Zelfscankassa’s komen steeds vaker voor bij supermarkten, drogisterijen, maar ook diverse modeketens maken er al gebruik van. Ze zijn bijvoorbeeld te vinden bij Decathlon, Zara, Hema en Uniqlo.