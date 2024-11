'Benetton wil 500 winkels sluiten'

Kersverse CEO Claudio Sforza legt de laatste hand aan het reorganisatieplan van de Benetton Group. Hij werd afgelopen zomer aangesteld om het tij te keren bij het bedrijf. Door de reorganisatie moet binnen een jaar het verlies worden verminderd van 230 miljoen naar 110 miljoen euro. Het break-even point wordt gezet in 2026. Om dit doel te bereiken staan er wel 500 winkelsluitingen op de planning, zo melden diverse Italiaanse media.

Over het herstructureringsplan dat gisteren met de vakbonden is besproken, heeft het bedrijf, gecontacteerd door FashionUnited, geen officiële verklaring afgegeven.

Stimuleringsregelingen voor vrijwillig vertrek

Afgelopen juli werd een akkoord gesloten dat voorziet in de toepassing van werktijdverkorting voor 908 werknemers, in feite alle werknemers van de vestigingen in Ponzano Veneto en Castrette di Villorba (Treviso). De duur is zes maanden, van 23 augustus jongstleden tot 28 februari 2025. De circa 300 werknemers in de productie (fabrieksarbeiders en medewerkers van logistiek, onderhoud, e-commerce en het verpakkingscentrum) vallen buiten de werktijdverkorting.

De overeenkomst voorziet ook in een regeling voor vrijwillig vertrek met een vergoeding tot 50.000 euro, die ook kan worden gebruikt door alle werknemers die niet onder de werktijdverkorting vallen en door degenen die bijna met pensioen gaan. In juli garandeerde Benetton dat er de komende drie jaar geen ontslagen zullen vallen. Op 15 november herinnerde Gianni Boato, secretaris-generaal van Femca Cisl Belluno Treviso, eraan dat "op dit moment de afspraken met het bedrijf duidelijk zijn: werktijdverkorting tot 28 februari 2025 met een individuele limiet van maximaal twee dagen per werknemer en geen ontslagen."

Gisteren heeft Sforza, in het Benetton hoofdkantoor in Castrette di Villorba, de vakbonden in de textielsector ontmoet om de stand van zaken van het herstructureringsplan te bespreken. Volgens de krant Milano Finanza zal de omzet in 2024 met 20 procent dalen, van 1,09 miljard euro in 2023 naar ongeveer 900 miljoen, en dit is zowel te wijten aan de krimp van de markt (min 10 procent) als aan de aanzienlijke vermindering van het winkelnetwerk.

Tot de andere maatregelen die de CEO zal nemen om de schulden te verminderen, behoort ook de verkorting van de levertijden voor de collecties, die van 12 naar 6 maanden zullen gaan. In augustus vertrok creatief directeur Andrea Incontri en werd aangekondigd dat het interne team de creatieve leiding op zich zal nemen. Ook aan de productiekant staat de sluiting van de fabriek in Kroatië gepland. Die in Tunesië en Servië zullen compenseren met productie voor derden. Daarnaast worden ook het aantal kledinglijnen teruggebracht en wordt er geïnvesteerd in 'herkenbare en concurrerende kledingstukken'.

Een tiental dagen geleden verzocht de CEO de werknemers van het Venetiaanse bedrijf via een e-mail "om allemaal in dezelfde richting te roeien met de wil om actief deel te nemen aan een proces van diepgaande verandering". "Het doel is om een meerjarenplan voor herlancering op te starten en een echt concurrerende aanwezigheid op de markt op te bouwen, na een noodzakelijke saneringsfase".

Met deze woorden schreef de CEO van Benetton Group aan de werknemers om hen te informeren over de reeds begonnen verhuizing van Villa Minelli, de historische zetel van de groep opgericht door Luciano Benetton, naar het nabijgelegen operationele hoofdkantoor in Castrette di Villorba. Villa Minelli zal niet worden verlaten, ook omdat het een bezit van de familie Benetton blijft, maar de verhuizing, die "geleidelijk aan tot 2025 alle collega's die er nu werken zal betrekken", schreef Sforza, zou een deel van de kostenbesparing en efficiëntieverbetering moeten garanderen waaraan het nieuwe management werkt.

Claudio Sforza Credits: Benetton Group

