Beroep modeverkoper voor het eerst toegevoegd aan lijst kansrijke beroepen

Modewinkels kampen nog steeds met forse personeelstekorten, zo blijkt uit een update van het UWV. Het beroep modeverkoper is voor het eerst toegevoegd aan de lijst van kansrijke beroepen van de instantie. Op de lijst staan beroepen waar voor werkzoekenden relatief goede kansen liggen voor het vinden van een baan, doordat de vraag naar personeel groter is dan het aanbod.

Het UWV noemt de toevoeging van het beroep verkoopmedewerker in de modesector ‘opvallend’. Het is namelijk altijd een populair beroep geweest waarvoor vraag en aanbod goed in balans waren.

Nu.nl meldt verder dat de personeelstekorten in winkels inmiddels zodanig oplopen dat omzetten van retailers in gevaar komen. Zodoende kijken werkgevers met winkels steeds vaker naar nieuwe doelgroepen om hun vacatures te vervullen, waaronder bijvoorbeeld 55-plussers, mensen met een arbeidsbeperking of buitenlandse studenten en statushouders.

Volgens Freek Kalkhoven, arbeidsmarktadviseur van UWV, is dit een effectieve strategie, zo vertelt hij aan Nu.nl. “Denk aan mensen met een Wajong of WIA-uitkering. Vaak kunnen zij met (kleine) werkaanpassingen gewoon aan de slag."