Bershka geeft app TikTok-ervaring: eindeloze video's, inspiratie en frictieloos winkelen

Bershka, de jongerenmodeketen van de Inditex-groep, heeft in zijn mobiele app in Spanje 'Loop' geïntegreerd. Dit is een verticale feed met korte video's waarmee kledingstukken via dynamische content kunnen worden ontdekt en aan het winkelmandje kunnen worden toegevoegd zonder de navigatie te onderbreken. ['Loop' is op het moment van schrijven nog niet uitgerold naar andere landen, red.]

Deze update spreekt dezelfde taal als zijn consumenten, die dagelijks platforms als TikTok of Instagram-reels gebruiken voor inspiratie. Dit gebeurt in een tijd waarin de strijd om aandacht op sociale media heviger is dan ooit.

Door de combinatie van productontdekking, visuele content en aankoopgemak in één ruimte, vermindert de app de frictie tijdens het navigeren. De ontdekkingservaring verandert in een directe koopmogelijkheid. Dit weerspiegelt een diepgaand begrip van de digitale gewoonten, de eisen en de manier waarop de doelgroep met mode omgaat.

In 2024 was Bershka, na Zara, het tweede merk van Inditex qua omzet en winst, met een omzet van 2,93 miljard euro (een stijging van 11,8 procent op jaarbasis) en een winst voor belastingen van 548 miljoen euro. In dat jaar werden de 'uitstekende online prestaties' benadrukt. Morgen worden de resultaten voor het boekjaar 2025 bekendgemaakt.

Screenshot van Bershka Loop. Beeld: Bershka.

Loop combineert user-generated content (UGC) met video's die door het merk zelf zijn geproduceerd. Hierin worden kledingstukken in beweging getoond, met een spontanere en minder redactionele visuele stijl. Het format maakt het mogelijk om eindeloos door clips te scrollen, terwijl de producten getagd worden weergegeven. Hierdoor kan de gebruiker ze binnen enkele seconden aan het winkelmandje toevoegen zonder de videofeed te verlaten.

Volgens een analyse van influencer marketingplatform Kolsquare zijn korte video's en user-generated content in 2026 uitgegroeid tot een van de meest effectieve formats. Ze zijn ideaal om de aandacht te trekken en meetbare resultaten te genereren in digitale strategieën.

Het initiatief past binnen een bredere trend in de digitale handel die bekend staat als social commerce. Dit fenomeen begon met de 'hauls' op YouTube. Vervolgens evolueerde het door een rebranding van het traditionele 'teleshopping'-format naar wat we nu kennen als live shopping . De trend blijft zich ontwikkelen en omvat nu ook korte video's als een centraal middel om een jong, digitaal onderlegd publiek te bereiken.

Screenshot van een 'haul' in Bershka Loop. Beeld: Bershka.

Vanuit deze benadering evolueren winkelapps naar contentplatforms. Inspiratie, entertainment en transacties worden hierin geïntegreerd in één omgeving, precies zoals Bershka het heeft opgezet.

Het doel is het creëren van wat analisten 'closed-loop commerce' noemen. Dit is een gesloten circuit waarin productontdekking en aankoop plaatsvinden binnen het ecosysteem van het merk zelf.

De inspiratie op het juiste moment vangen

De overvloed aan prikkels op sociale media heeft geleid tot een passievere ontdekkingsdynamiek, waarbij gebruikers mode-apps niet altijd openen met een specifieke zoekopdracht, maar op zoek zijn naar inspiratie of entertainment. Het is daardoor gebruikelijk geworden dat sommige consumenten zelfs naar de winkel komen met screenshots van kledingstukken die ze op influencer-profielen hebben gezien, zonder eerst de officiële website van het merk te bezoeken.

In deze context maakt de integratie van productontdekking binnen de eigen app het mogelijk om het verlangen op het moment van ontstaan vast te leggen. In plaats van dat de consument een kledingstuk ontdekt op sociale media en het vervolgens opzoekt in de webshop, wordt de inspiratie direct binnen de applicatie opgewekt.

Het resultaat is een soepelere winkelervaring en een groter vermogen om de aandacht van de gebruiker, die al een ambassadeur is, vast te houden in een steeds competitievere digitale omgeving.

Achter dit soort ontwikkelingen schuilt een aanhoudende investering in technologische infrastructuur door het moederbedrijf van het merk, Inditex. In juli 2020 kondigde de groep een investeringsplan van 2,7 miljard euro aan om zijn technologische integratie te versnellen. Ongeveer een miljard euro was bestemd voor de versterking van de online activiteiten, terwijl 1,7 miljard euro werd gericht op de modernisering van het geïntegreerde winkelplatform en de implementatie van geavanceerde technologieën, zoals de door Zara geïntroduceerde virtuele paskamer met kunstmatige intelligentie.