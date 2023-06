Beverly Beethoven neemt afscheid van haar webshop

Modeonderneemster Alice Zegerius stopt met haar webshop, Beverly Beethoven. Zo meldt ze in een persbericht. Zegerius sloot twee jaar geleden haar winkel op het Groot Gelderlandplein en richtte zich sindsdien volledig op de online winkel.

“Na 45 jaar ondernemen is het tijd voor een nieuw bestaan, een leven met meer rust, meer aandacht voor familie en vrienden. Met ruimte voor bezinning, voor nieuwe ideeën en plannen. Daar ben ik aan toe en daar verheug ik me op”, schrijft ze.

Zegerius is een geboren modeonderneemster. Al op jonge leeftijd spendeerde ze al haar vrije uren in de Amsterdamse Kalverstraat of de Nieuwendijk. Op haar veertiende werkte ze bij ‘haar grootste leermeester’ Ronald Kahn. Coolcat was er nog niet, wel had hij Stardust. Op haar achttiende verhuisde ze maar Monaco, waar ze in de luxe winkels van haar ouders werkte.

In 1992 kwam Zegerius terug naar Nederland en opende ze haar eigen winkel: Hijmans Damesmode - een kledingzaak voor tachtig plussers. Hoewel ze het daar prima naar haar zin had, was haar droom om een boutique te openen. “Zoiets als Beverly Hills, maar dan in de Beethovenstraat”, vertelde ze tegen haar vader. Beverly Beethoven werd geboren.