Bijenkorf Amsterdam alweer open

De Bijenkorf in Amsterdam is sinds zaterdag weer open, zo melden verschillende media, waaronder RetailNews. De winkel is van top tot teen gereinigd en er is een vervangend medewerkersteam aangesteld, waardoor de winkel eerder kon heropenen dan gepland. De horeca- en cosmeticaservices, evenals een aantal van de shop-in-shops, blijven nog wel tot 29 augustus gesloten.

Vorige week besloot de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland dat het warenhuis voor een periode van circa veertien dagen dicht moest , omdat meerdere medewerkers besmet bleken met het coronavirus. De Bijenkorf zelf reageerde overvallen en verbaasd, maar ondernam snel actie. Er werden medewerkers ingevlogen vanuit andere vestigingen en het Bijenkorf-hoofdkantoor, en de winkel werd zorgvuldig schoongemaakt.

De bestaande veiligheidsmaatregelen in de winkel, zoals 1,5 meter afstand houden en een maximaal aantal klanten, blijven van kracht.