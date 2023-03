Bijenkorf-personeel staakt morgen voor een zestiende keer

Werknemers van de Bijenkorf staken morgen voor de zestiende keer, zo blijkt uit een persbericht van vakbond FNV. De serie stakingen ving in september vorig jaar aan. Dit keer wordt er gestaakt met een ‘actie modeshow’ gepresenteerd door Marijke Helwegen.

De eisen van de stakers zijn een leefbaar loon en tien procent loonsverhoging. Ook wil de FNV afspraken maken over een bruto-uurloon van minimaal veertien euro en het meestijgen van de lonen met de inflatie. De bruto-uurlonen in het warenhuis liggen nu rond de twaalf à dertien euro per uur, zo stelt de FNV in het persbericht. De Bijenkorf zou niet verder willen gaan dan stapsgewijze loonsverhogingen van zes procent per keer.

Linda Vermeulen, bestuurder van FNV Winkelstraat, deelt met FashionUnited dat FNV de druk zal blijven opvoeren. Ondanks dat er in september twee loonsverhogingen plaatsvonden, waren deze volgens Vermeulen niet voldoende. De loonsverhogingen zouden niet vastgelegd zijn in de CAO en daarnaast volgens Vermeulen “zeker in een tijd waarin huur, boodschappen en energie duurder worden” niet toereikend zijn.

Vermeulen deelt verder hoe Bijenkorf medewerkers zich volgens haar gesteund voelen in het land, door klanten die hen aanspreken met bemoedigende woorden.

De actievoerders verzamelen bij het Stadhuisplein in Amstelveen, vanaf één uur ‘s middags.

FashionUnited heeft contact opgenomen met De Bijenkorf voor een reactie en heeft tot nu toe nog geen gehoor gekregen. Dit artikel wordt daarom mogelijk later nog aangevuld.