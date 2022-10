Bijenkorf-stakingen breiden uit naar Rotterdam

De stakingen van de Bijenkorf breiden uit naar Rotterdam, dat meldt vakbond FNV in een persbericht. De staking in Rotterdam vindt plaats op 21 oktober 2022 waarbij het personeel van de Bijenkorf Rotterdam aanwezig zal zijn.

Het personeel van het warenhuis uit Amsterdam en Amstelveen zullen ook aanwezig zijn bij de staking, zo staat in het persbericht. Zij sluiten ‘s middags aan en lopen mee in de picket line. In Amsterdam en Amstelveen vonden de afgelopen weken drie stakingen plaats.

Medewerkers van de Bijenkorf staken om bij de directie van het warenhuis een hoger loon af te dingen. Personeel en vakbond willen dat de lonen met minimaal tien procent worden verhoogd. Daarnaast wil men dat er afspraken worden gemaakt over het laten meestijgen van het salaris met de hoge inflatie. Het warenhuis wil de lonen met maximaal zes procent verhogen.