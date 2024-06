‘Bijna alle Europese websites zijn ontoegankelijk voor mensen met een beperking'

Het gaat slecht met de (digitale) toegankelijkheid in Europa, zo blijkt uit recent onderzoek van het Belgische digitaal adviesbureau Craftzing. “Europa is niet klaar,” aldus Craftzing, verwijzend naar de komende Europese wetgeving voor toegankelijkheid.

Ruim 260.000 Europese websites werden getest op toegankelijkheidsproblemen. Het onderzoek wijst uit dat meer dan 90 procent van de onderzochte websites uit Europa moeilijk te navigeren is voor mensen met een beperking.

Een van de meest voorkomende problemen is het kleurcontrast, waardoor mensen met kleurenblindheid moeite hebben met informatie te lezen (71 procent). Daarnaast ontbreken vaak toelichtende omschrijvingen voor links (63 procent) en afbeeldingen (33 procent).

Van alle landen scoren Noorwegen, Finland en Zweden het beste. Gevolgd door Oostenrijk (nummer 4), Nederland (nummer 5), Duitsland (nummer 6), België (nummer 7) en Frankrijk (nummer 8). De websites uit landen Griekenland, Italië, Polen, Tsjechië, Roemenië en Hongarije komen volgens de test als meest ontoegankelijke naar voren.

Europese Accessibility Act: ‘Europa is niet klaar’

Vanaf 28 juni 2025 gaat de Europese Accessibility Act (EAA) in. De EAA vereist dat producten en diensten toegankelijk zijn voor personen met een beperking. Het stelt richtlijnen vast rondom bijvoorbeeld leesbaarheid en bedienbaarheid. Bedrijven en organisaties kunnen een boete krijgen als ze zich niet aan de regels houden. "Europa is duidelijk niet klaar," schrijft Craftzing, verwijzend naar de EAA in licht van het onderzoek.

De Digital Trust Index 2024 is een jaarlijks onderzoeksinitiatief uitgevoerd door het digitale adviesbureau Craftzing. Het doel van het onderzoek is om de betrouwbaarheid van digitale platforms te meten. Elk kwartaal concentreert de index zich op één vertrouwensaspect. In deze editie staat toegankelijkheid centraal. Het is de eerste keer dat er onderzoek is gedaan naar een steekproef van Europese websites van deze omvang, aldus de website.