Binnenkijken bij de eerste Mr Marvis winkel

Mr Marvis kondigde eerder dit jaar aan een eerste brandstore te openen in Amsterdam. Een feestelijke opening kwam er alleen niet meer van eind maart, maar nu kan men toch een kijkje nemen in de winkel door de eerste beelden die zijn gedeeld.

“De opening van de flagship store brengt ons nog beter in contact met de Mr Marvis community,” aldus medeoprichter Steven Vrendenbarg in het persbericht. Het merk dat is gespecialiseerd is in short is actief in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Hoewel het merk een online aanwezigheid heeft, hebben sommige klanten de behoefte om de shorts te passen. In een interview met FashionUnited meldde medeoprichter David Sipkens dat klanten nog wel eens op het oude kantoor langskomen om items te passen, maar dat liep de spuigaten uit. Ook sloot dit uiteraard niet aan bij de merkbeleving die Mr Marvis mee wil geven.

Dit zijn de eerste beelden van de MR Marvis flagship store

De eerste brandstore is ingericht met een focus op één element. Dit sluit aan bij de merkfilosofie van Mr Marvis om ook op maar één categorie te focussen. Een verlichte buis verbindt in de winkel dan ook de hele collectie met de paskamers. Voor de winkel is gekozen om te gaan voor een lichte en kleurrijke uitstraling waardoor bezoekers een zomers gevoel krijgen.

Neem alvast een kijkje in de eerste fysieke winkel van Mr Marvis aan de Oude Looiersstraat 44 in Amsterdam.

Beeld: Via Mr Marvis