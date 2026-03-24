Binnenkijken bij eerste winkel Zweedse Lager 157

Een nieuwe speler in het Nederlandse winkellandschap: Zweedse modemerk Lager 157. Het merk heeft gekozen voor Den Haag en deelt de eerste beelden van de winkel.

De stap naar Nederland is onderdeel van de langetermijnstrategie van het bedrijf. Het Zweedse merk is de afgelopen jaren aan het uitbreiden in Europa en opende in 2024 al een eerste winkel in Duitsland. Lager 157 wil in geselecteerde markten ‘organisch groeien, met een focus op consistentie, schaalbaarheid en herhaalgedrag bij consumenten’. Het merk meldt dat het binnen drie jaar een duurzame aanwezigheid opgebouwd wil hebben in Nederland.

Lager 157 staat bekend om basics tegen toegankelijke prijzen. Prijzen variëren van 52 euro voor een ski-set van een jas en 17 euro voor een hoodie.

