Binnenkijken: de nieuwe flagshipstore van The Sting in de Kalverpassage

De Nederlandse modeketen The Sting heeft afgelopen donderdag een splinternieuwe flagshipstore in Amsterdam geopend. De winkel, tevens het vijftigste filiaal van de retailer, heeft een vloeroppervlak van ruim 2100 vierkante meter, verdeeld over twee verdiepingen van winkelcentrum Kalverpassage. Drie verschillende ingangen geven toegang tot de winkel, waar kleding voor zowel mannen als vrouwen te vinden is. Zo ziet de winkel eruit:

Volgens The Sting geldt de fysieke flagshipstore als “een tegengeluid in de veranderende markt waarin veel retailers juist de deuren sluiten en focussen op e-commerce," zo staat in het persbericht waarin de opening werd aangekondigd. Formuledirecteur Clarence den Os benadrukt: “Wij geloven bij The Sting in onze fysieke winkels. Hier kun je al je zintuigen gebruiken.” In de winkel staat de “merkbeleving” van The Sting dan ook centraal. De winkel is ruim opgezet, licht, en voorzien van een modern interieur met rustieke houten vloer.

Het bedrijf richt zich over het algemeen niet zo nadrukkelijk op e-commerce als vele andere grote retailers tegenwoordig. The Sting-CFO Roger van Biljouw zei vorig jaar in een interview met FashionUnited: “We vinden het belangrijk om wel aanwezig te zijn, maar we willen kwaliteit bieden en een goede indruk geven van alle merken. Het gaat om de uitstraling en niet om ‘kopen, kopen, kopen’.”

The Sting werd in 1982 opgericht. Het bedrijf heeft momenteel vijftig filialen in Nederland en België. Een tijdlang waren er ook winkels in Groot-Brittannië en Duitsland, maar die zorgden tussen 2012 en 2015 voor verlies. Vorig jaar besloot The Sting dan ook vooral op Nederland en België te focussen.

De nieuwe flagshipstore vervangt de huidige The Sting-winkel in de Kalverstraat, die binnenkort de deuren zal sluiten, zo meldt de marketingafdeling van The Sting. In dat pand komt een winkel van retailformule Distrikt Norrebro, een dochterbedrijf van The Sting BV, dat ook eigenaar is van Costes en Cotton Club. In de Kalverpassage bevindt zich ook al een groot Costes-filiaal.

