Binnenkijken: Filling Pieces heeft eerste winkel geopend

Een van de dromen van Guillaume Philibert, de oprichter van Filling Pieces, is uitgekomen. Het merk heeft namelijk de allereerste winkel geopend, zo meldt de oprichter op LinkedIn. “Sinds ik op mijn zestiende begon met werken in de retail, nog voor ik Filling Pieces oprichtte, droomde ik van een eigen winkel,” aldus Philibert op LinkedIn.

“Veel mensen zeggen dat retail over is, daar ben ik het niet mee eens en ik denk dat het simpelweg veranderd is. Er is iets speciaals aan het stappen in het universum van een merk, kleding of leer kunnen aanraken, luisteren naar een gecureerde playlist, de geur ruiken en de inspiratie achter de nieuwste collectie te leren kennen,” aldus de ondernemer. “Het zat er al een lange tijd aan te komen en nu was het de juiste tijd omdat het productaanbod en de ervaring zijn gegroeid en in balans zijn.”

Filling Pieces heeft zich met de winkel gevestigd in Amsterdam aan de Berenstraat. Vorig jaar werd al gehint op Filling Pieces-winkels. Destijds werd er gesproken over vestigingen in Amsterdam en Londen. Het merk heeft sinds de oprichting een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Wat ooit startte met schoenen veranderde in een volledig lifestyle merk, met de lancering van de eerste volledige collectie afgelopen januari.

De eerste beelden van de Filling Pieces winkel in Amsterdam

Beeld: Filling Pieces