Binnenkijken: het nieuwe filiaal van De Koopman in Amersfoort

In Amersfoort opende dit weekend een nieuw filiaal van De Koopman, de meest recente winkelformule van The Sting Companies. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. De winkel zit in een voormalig pand van Hudson’s Bay aan de Utrechtsestraat, dat al sinds eind 2019 leegstaat. Met de komst van De Koopman wordt dan ook een flink gat gedicht in het Amersfoortse winkellandschap.

De strategie van De Koopman bestaat uit een combinatie van een luxueuze winkeluitstraling en scherpe prijzen. In het Amersfoortse modewarenhuis komt kleding van 21 dames- en herenkledingmerken te hangen die eigendom zijn van het moederbedrijf, waaronder ook The Sting, Costes, Cotton Club en Distrikt Nørrebro vallen. In de eerste maanden wordt recente voorraad van het moederbedrijf verkocht tegen hoge kortingen. Vanaf augustus komen daar nieuwe collecties bij, zo is in het persbericht te lezen.

De Koopman breidt snel uit in Nederland. Eind mei opende het eerste filiaal van de keten in Rotterdam. Op 25 juni volgde een filiaal in Tilburg, op 9 juli een winkel in Breda. Op 20 augustus opent De Koopman ook in Amsterdam, in een 2000 vierkante meter tellend pand op de Nieuwendijk. In het persbericht staat vermeld dat momenteel over nog meer locaties wordt onderhandeld.

Bekijk de eerste beelden van het Amersfoortse filiaal hieronder: