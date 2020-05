De Koopman krijgt ‘Lafayette-uitstraling met prijsniveau van Primark’

Het plan voor De Koopman lag al even op de plank bij moederbedrijf The Sting Companies. De huidige coronacrisis zorgde dat de ontwikkeling in een stroomversnelling kwam, zo vertelt Ruud Tilroe, directielid bij The Sting Companies en inkoop directeur van De Koopman, telefonisch. Vijf locaties van de nieuwe formule openen de komende maanden en er wordt nog onderhandeld over vier extra vestigingen. Tilroe geeft meer inzicht in de plannen voor De Koopman.

Tilroe benadrukt dat de nieuwe formule geen outlet van The Sting wordt. Het prijsniveau is weliswaar lager, maar het concept draait om nieuwe collecties tegen lage prijzen. In eerste instantie zal de voorraad, welke is opgestapeld bij The Sting Companies verkocht worden bij De Koopman, dat geeft hij wel toe. Door de coronacrisis is de voorraad bij het bedrijf gegroeid. The Sting Companies wilde namelijk geen orders cancelen en heeft met leveranciers afspraken gemaakt over betalingen en het hier en daar doorschuiven van collecties naar het volgende voorjaarsseizoen. Als na drie maanden de tijdelijke voorraad is weggewerkt, is de formule van De Koopman pas echt goed te zien. “Dat wordt een heel groot verschil. Dag en nacht,” aldus Tilroe. De Koopman moet dan gevuld zijn met eigen merken, allemaal met een eigen gezicht en een laag prijsniveau. Het gaat om tien herenlabels en elf dameslabels, allemaal private labels van het moederbedrijf, aangevuld met een volledig pakket accessoires. Tilroe vertelt dat kwalitatief mooie collecties worden gemaakt van reguliere reststoffen, tegen veel lagere marges, zodat de prijs laag kan blijven. “Denk aan het prijsniveau van Primark, maar een winkeluitstraling en beleving van The Sting, Topshop London en zelfs Lafayette.”

De Koopman binnen vier maanden naar vijf steden

Het prijsbeleid ligt ver onder de prijzen van Costes, Cotton Club, The Sting en Distrikt Nørrebro. “We willen het hele segment bedienen - alle leeftijdscategorieën,” zo vertelt Tilroe. Denk aan de eigen merken van The Sting Companies: Sutherland voor dames en heren, Stangata, Company Cotton Club, Mills Brothers, Capsize denim voor dames en heren, Rockerbox, Ashes to Dust, Non Grada, Stage 55, Bella Ragazza, Cane & Cane, Miss America, Pretty Wild Thing, Amy & Ivy, April Evil, Pelagiza en Red Rouge met de aanvulling van Distrikt Nørrebro voor dames en heren. “Er gaat geen overlap zijn tussen de merken, we gaan het heel strak segmenteren,” vertelt Tilroe. “Dit waren voorheen wel labels die bij The Sting-winkels lagen, maar dat zijn nu merken die we allemaal op de plank hadden liggen en die gaan we nieuw leven inblazen.”

Het pand in Rotterdam, de oude V&D en Hudson’s Bay aan het einde van de Koopgoot, opent aankomende vrijdag al: 29 mei. Een maand later volgt Tilburg (29 juni), waarop Breda (1 juli), Amersfoort (1 augustus) en Apeldoorn (1 september) volgen. Over vier andere panden wordt nog onderhandeld, dus daar kan Tilroe nog niks over zeggen. In Rotterdam maakt De Koopman gebruikt van drie niveaus van het pand: de kelder, de begane grond en de eerste verdieping. “Het moet echt iets moois worden.” Diverse partijen uit de steden waar De Koopman’s komst al is aangekondigd reageren enthousiast, aldus Tilroe. De formule komt immers in prominente panden in de binnenstad. Ook kunnen passanten het niet altijd laten om even naar binnen te lopen. “Twee weken geleden hadden we voor Rotterdam ruim tweehonderd sollicitanten over de vloer in het pand en stond de deur open. Toen zijn er al heel veel nieuwsgierige mensen binnengewandeld om te kijken,,” lacht Tilroe.

Beeld: The Sting Companies