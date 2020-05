Tijdelijke nieuwe invulling Hudson's Bay pand in Enschede bekend

Voor het pand van Hudson's Bay in Enschede is een tijdelijke nieuwe invulling bekend. Tubantia meldt de komst van supermarkt 2 Brüder. Op 16 mei opent de tijdelijke pop-up store op de begane grond, waarna een foodcourt op de tweede verdieping zal worden geopend. Over de invulling van de eerste verdieping wordt nog nagedacht, aldus de krant.

In april werd bekend dat techgigant Adyen dit najaar zijn intrek neemt in het gros van de voormalige Hudson's Bay panden in Amsterdam . PropertyNL kondigde diezelfde maand de tijdelijke nieuwe invulling voor het Hudson's Bay pand in Rotterdam aan. The Sting Companies BV heeft een overeenkomst voor beperkte tijd gesloten voor de huur van 10.000 vierkante meter voor een nieuw modediscountconcept De Koopman, aldus PropertyNL.

Het Hudson's Bay pand in Haarlem wordt gevuld met een Hema outlet .

Enschede is de tweede locatie in Nederland voor 2 Brüder. Het familiebedrijf in levensmiddelen werd in 1961 werd opgericht door Geurt en Gerrit Snetselaar in Venlo. In de Limburgse stad is 2 Brüder nu te vinden aan de Gelderse Poort: de zaak telt twee verdiepingen en vijfduizend vierkante meter verkoopoppervlakte. Bij het bedrijf werken tweehonderd medewerkers.