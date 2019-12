Binnenkijken: Joline Jolink opent winkel in Utrecht

Mode ontwerper Joline Jolink heeft een tweede fysieke winkel geopend. Afgelopen weekend ging het pand in Utrecht open voor klanten, zo meldt de ontwerper in een persbericht.

De winkel bevindt zich aan de Voorstraat in Utrecht, vrij centraal in de Domstad. “Trouwe online klanten en Instagram volgers hebben ook een behoefte aan een offline ervaring en persoonlijk contact. En gelukkig maar! Daarin zit voor mij en mijn team een groot deel van het plezier. Utrecht is voor deze groep een centraal gelegen en goed bereikbare locatie. We zien het als servicepunt voor heel Nederland,” aldus Jolink in het persbericht. Haar eerste winkel is te vinden in Rotterdam.

Jolink, die een duurzame ontwerp esthetiek heeft, heeft de winkel zo duurzaam mogelijk ingericht. Meubels zijn vervaardigd uit plasticiet en gemaakt door een Rotterdams bedrijf dat plastic afval recyclet. Het tapijt is ook van gerecycled materiaal en de verf is van het duurzame merk Fairf uit Rotterdam. “Ik vind het belangrijk om mijn zoektocht naar een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering ook tot uiting te laten komen in het interieur van onze winkels,” aldus Joline Jolink in het bericht.

Beeld: Via Joline Jolink