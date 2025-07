Binnenkijken: Malelions opent eerste winkel

Nederlands modemerk Malelions heeft de eerste stap naar de fysieke retail gemaakt. Het merk was al te vinden bij wholesalepartners in de winkelstraat, maar heeft nu ook een eigen monobrandstore geopend.

Oprichter Thijs Offermeijer geeft aan dat het merk lang heeft toegewerkt naar deze stap. Het merk opende een outlet in Designer Outlet Roosendaal.

In een interview met FashionUnited in 2024 meldde Offermeijer dat hij in eerste instantie nog geen reden zag voor een fysieke winkel. “Wij zijn er ooit mee bezig geweest in de coronatijd. Toen moesten alle winkels dicht, dus focusten we ons meer op online, met name onze webshop. Dat gaat super goed. Een eigen winkel zou mooi zijn voor de merkbeleving, maar commercieel gezien hebben we in elke grote stad in Nederland al sterke partners die ons merk verkopen.” Met de opening van de outlet is daar nu verandering in gekomen.

De eerste Malelions monobrandstore. Credits: Malelions.

