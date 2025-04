Binnenkijken: Steve Madden opent eerste flagshipstore in Nederland

Het New Yorkse schoenenmerk Steve Madden maakt zijn rentree in de Nederlandse winkelstraat. Op 3 april viert het merk de opening van zijn eerste vestiging in Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam. Later deze maand volgen locaties in Rotterdam (Lijnbaan 84, opening 10 april) en Eindhoven (Demer 39, opening 17 april), aldus So PR in een persbericht.

De eerste winkel in Westfield Mall of the Netherlands is ontworpen door architectenbureau Concrete Amsterdam. Met dit nieuwe winkelconcept introduceert het merk een retailomgeving die nauw aansluit bij zijn erfgoed en de dynamiek van New York City, aldus het persbericht. De winkel bevat onder meer graffiti-elementen, gele LED-verlichting aan het plafond en ronde zitplaatsen.

"Het winkelconcept weerspiegelt het gevoel van vrijheid boven de drukke straten van de stad – een ontsnapping waar het nieuwe kosmopolitische leven plaatsvindt. Geïnspireerd door het stedelijke dakenlandschap van New York City, wordt de ruimte meer dan alleen een winkelomgeving; het is een plek voor het unieke, een plek waar elke unieke persoonlijkheid, elk item en elke collectie tot uiting kan komen en gevierd kan worden. Het is een New Yorks daklandschap waar A-NY-THING mogelijk is," aldus het persbericht.

Bekijk hier de eerste vestiging van Steve Madden in Nederland. Adres: Westfield Mall of the Netherlands, Liguster 202, 2262 AC Leidschendam.

Credits: So PR

