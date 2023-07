Binnenkijken: Tess V opent tweede winkel

Nederlands modemerk Tess V breidt in rap tempo uit. Nadat het vorig jaar oktober de eerste winkel opende in Nijmegen, heeft het nu in Utrecht de volgende winkel geopend.

De winkel heeft roze accenten gekregen om zo een vrouwelijke touch te creëren, zo is te lezen in het persbericht. Ook heeft de winkel een koffiehoek om even uit te rusten en een grote spiegel zodat outfit foto’s gemaakt kunnen worden.

Het merk Tess V is opgezet door Tessa Verwoert. Het merk wordt gekenmerkt door de verkoop van on-trend collecties. Het merk lanceerde begin 2023 ook een eigen jeansmerk genaamd Friday Denim.

Neem alvast een digitaal kijkje in de nieuwe winkel door middel van de foto’s hieronder.

De Tess V-winkel in Utrecht. Credits: Tess V

De Tess V-winkel in Utrecht. Credits: Tess V