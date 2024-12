Binnenkijken: Uitbreiding voor Delvaux in Verenigde Staten

Belgisch tassenmerk Delvaux heeft een tweede winkel geopend in de Verenigde Staten. Het gaat om een locatie in Cosa Mesa in de staat Californië. Vijf jaar geleden opende het merk al een winkel in New York.

Het merk heeft gekozen voor een kleurenpalet van lichtgeel, gebrand oranje en een gouden afscheiding in ‘mid-centruy modern’ stijl. Elke winkel van het merk krijgt een geheel eigen uitstraling. Zo kreeg de winkel in Tokio juist een kleurenpalet van rood met zilver.

Delvaux heeft op dit moment 62 winkels wereldwijd. Het bedrijf is opgericht in 1829 en wordt het oudste lederen goederen bedrijf ter wereld genoemd.

Lichtgele muren en donkeroranje spelen de boventoon in de Delvaux winkel in Cosa Mesa. Credits: Delvaux

De winkel bevat ook een bar. Credits: Delvaux

De mid-century modern gouden tussenwand. Credits: Delvaux