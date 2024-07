Bobbies opent eerste winkel in België

Frans schoenenmerk Bobbies strijkt neer in België met een eigen winkel in de Europese hoofdstad. De winkelopening in Brussel onderstreept Bobbies’ toewijding om de aanwezigheid in de Benelux te vergroten, aldus Bobbies in het persbericht. Het Franse modemerk opende in 2023 zijn eerste Benelux-winkel in Amsterdam.

De eerste Bobbies-winkel in Brussel bevindt zich in de levendige wijk Saint-Gilles. De keuze voor de Europese hoofdstad valt op de strategische ligging en het aanzienlijke marktpotentieel, zo is te lezen. De Belgische markt staat op de derde plaats van best presterende landen als het aankomt op verkopen via de webshop.

De Brusselse boetiek bevindt zich in een gebouw dat typisch is voor de Brusselse architectuur. De winkel vult twee verdiepingen in en geeft toegang tot een stadstuin. Het interieur van de winkel bestaat uit elementen van hout, steen en natuurlijk pleisterwerk. De gebogen plafonds en planken creëren een samenspel van lijnen en de kamerplanten en plafondspiegels bieden een open perspectief op de collecties, aldus Bobbies. Het winkeloppervlakte telt 146 vierkante meter, waarop Bobbies’ schoenen en accessoires worden tentoongesteld.

Bobbies opent tweede winkel in de Benelux om aanwezigheid te versterken

De boetiek in Brussel stond al even op de planning, zo deelde mede-oprichter Antoine Bolze eerder met FashionUnited. Bolze droomt ervan in alle grote steden van Europa een Bobbies-winkel te vestigen. “Zo zijn Barcelona en Madrid, Berlijn en Hamburg, en Milaan erg interessant. Natuurlijk heeft Italië al wel zijn eigen schoenenmerken, dus heeft dit wellicht minder prioriteit.”

Bobbies benoemt tevens dat er een winkelopening in Lille op de planning staat. Wanneer deze plaatsvindt, wordt niet benoemd.

Bobbies bevindt zich aan de Avenue Louise 47, 1060, Saint Gilles in Brussel. Bekijk hieronder enkele foto’s.

De Bobbies-boetiek in Brussel. Credits: Bobbies

De Bobbies-boetiek in Brussel. Credits: Bobbies