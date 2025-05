Bomont kiest Utrecht voor grootste winkel

Mode- en interieurretailer Bomont opent in het najaar van 2025 een nieuwe winkel in Utrecht. De vestiging aan Vredenburg 17 wordt niet alleen de 15e winkel van het merk, maar ook de grootste flagshipstore tot nu toe. Met een winkeloppervlakte van 2300 vierkante meter zet Bomont hiermee een belangrijke stap in haar landelijke uitbreiding. De aankondiging werd gedeeld via een bericht op LinkedIn door het merk zelf.

In een interview met FashionUnited eerder dit jaar gaf oprichter Ron Bouwman al aan dat er plannen waren voor de grootste Bomont-winkel. De locatie bleef toen nog geheim. Nu is duidelijk dat Bomont zich gaat vestigen in het centrum van Utrecht. “Utrecht combineert een rijke historie met moderne levendigheid. Het Vredenburg is een dynamisch knooppunt met een constant winkelpubliek. We zien volop kansen om ons hier te onderscheiden met een inspirerende winkelervaring,” aldus Bouwman in het bericht.

De winkel krijgt het vertrouwde Bomont-concept: een mix van dames- en herenkleding in combinatie met woonaccessoires. Mede-eigenaar Nawish Baars is enthousiast over de uitbreiding, die samenvalt met het 35-jarig bestaan van het bedrijf: “We blijven groeien met oog voor onze kernwaarden: werkplezier, duurzame inzetbaarheid en een persoonlijke benadering. Dat, samen met de passie van onze collega’s, maakt Bomont uniek.”

De verbouwing is inmiddels in volle gang. “In het najaar van 2025 openen we onze deuren. We kijken er enorm naar uit om onze klanten ook in Utrecht een zorgeloze en inspirerende shopervaring te bieden,” deelt operationeel directeur Marvin Kole.

Na eerdere openingen in Zeeland, Brabant en Zuid-Holland, is dit de eerste Bomont-winkel in de provincie Utrecht.