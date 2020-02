Burberry komt met een augmented reality shopping tool

Burberry lanceert een augmented reality shopping tool waarbij AR-technologie wordt gecombineerd met de software van Google Search. Via hun telefoon kunnen consumenten driedimensionale AR-versies van Burberry-items genereren en zo een realistisch idee krijgen van kleding en accessoires alvorens deze te bestellen, zo meldt het Britse luxemerk in een persbericht. De tool is nu alleen nog te gebruiken voor de TB-tas en Arthur Check Sneaker, binnen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, maar wordt de komende maanden uitgebreid met een groter aanbod van producten en uitgerold over meer landen wereldwijd.

Digitaal passen: Burberry kleding en accessoires in augmented reality Consumenten die op hun telefoon zoeken naar de TB-tas of de Arthur Check Sneaker via Google Search kunnen een AR-versie van het product bekijken en deze projecteren op hun directe omgeving. Zo kan de consument de daadwerkelijke schaal van een item zien, maar ook kijken of een item bij een outfit past: bijvoorbeeld door de AR-versie van een TB-tas naast een eigen jas of T-shirt te houden.

Burberry ziet de ‘inspiratiefase’, het moment waarop een consument geïnspireerd wordt een product te kopen, als een steeds belangrijker onderdeel van luxeconsumptie. Burberry experimenteert vaker met digitale technologie zoals AR om naar eigen zeggen een spannender en persoonlijker inspiratiemoment te creëren. Zo ontwikkelde het merk in oktober 2019 een eigen online game , werkte het in november concept samen met de Chinese techgigant Tencent om een concept te ontwikkelen dat social media met winkelervaringen verbindt, en organiseerde het merk tot twee keer toe AR-experiences in winkels in Tokyo en Londen.