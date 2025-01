Bureau RMC: Na jaar van groei, daalt aantal passanten in de winkelstraat in 2024

Het jaar 2024 markeert een dalend aantal passanten in de Nederlandse winkelstraat. De natte lente gooide roet in het eten, terwijl de weekenddrukte herstelde, zo blijkt uit de statistieken van Bureau RMC - dat het aantal passanten in de Nederlandse winkelstraten analyseert.

Het aantal passanten in de winkelstraten en -centra loopt in 2024 met 3,4 procent terug ten opzichte van het jaar 2023. In grote steden werd een daling van gemiddeld 5,5 procent genoteerd. Middelgrote steden deden het beter; hier werd een daling van 1,72 procent gemeten en kleine steden lagen op het landelijke gemiddelde met een krimp van 3,3 procent.

Het aantal bezoekers in de winkelstraten fluctueert door het jaar heen. Zo zegt Bureau RMC dat de Nederlandse retail het jaar sterk begon, maar dat de natte lente het aantal passanten in het tweede kwartaal liet dalen. Nederland had te maken met ‘de natste lente sinds 1906’. De eerste vakantieweek waarin alle regio’s en het warme weer in augustus waren, liet de cijfers weer bloeien dankzij ‘uitzonderlijk warm weer’. In het vierde kwartaal zorgden koopjesevenementen zoals Black Friday voor een ‘relatief sterke afsluiting van het jaar’.

Daarnaast wordt de trend in het veranderende winkelseizoen voortgezet: men shopt opnieuw vaker in de lente en zomer. In 2024 is augustus de drukste winkelmaand en stoot daarmee december voor het derde jaar op rij van de troon. Een jaar eerder was mei de drukste winkelmaand. Wat de drukste winkeldag van 2024 betreft, dat was wederom Koningsdag. Ook de zaterdag tijdens de herfstvakantie en de vrijdag na Hemelvaart zijn onderdeel van het rijtje met drukste winkeldagen. Black Friday en de decemberdagen zijn opnieuw geen onderdeel van de drukste winkeldagen van het jaar.

Als wordt gekeken naar het wekelijkse tijdsbestek, neemt de drukte op weekdagen af. “Dit suggereert dat de naweeën van de coronacrisis, waarin het winkelgedrag sterk veranderde, grotendeels zijn verdwenen”, schrijft Bureau RMC. Consumenten winkelen weer liever in het weekend. Zo wordt een groei van het aantal mensen in de winkelstraten van 6,77 procent gemeten op zondag, terwijl zaterdag een stijging van 1,21 procent noteert. De koopavond wordt minder populair. Donderdagavond trok in 2024 bijna 20 procent minder bezoekers.

Bureau RMC voorspelde voor 2024 ‘verdere groei’, maar het tegenvallende weer tekent het beeld van een krimpend retailjaar. Bureau RMC doet voor het jaar 2025 dan ook “geen concrete voorspellingen, na twee jaar waarin de dynamiek lastig te voorspellen bleek”.