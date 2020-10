Bureau RMC: Ondanks tweede golf niet minder druk in winkelstraten

Waar het aantal passanten in de winkelstraat in maart drastisch terugviel door de eerste golf van de pandemie, is dit niet het geval bij de tweede golf waar Nederland op dit moment in zit. Uit de cijfers van Bureau RMC blijkt dat het in afgelopen week (na de aankondiging van nieuwe maatregelen) de drukte in de winkelstraat maar 1,9 procent minder was, dan de voorafgaande week.

Ter vergelijking: In maart daalde de dag na de aankondiging van de grote landelijke maatregelen het aantal passanten met 33 procent en drie dagen later lag het aantal passanten zelfs 50 procent lager, zo meldde Bureau RMC destijds. Ondanks het dringende advies om meer thuis te blijven, luisteren Nederlanders nu toch minder goed naar dat advies, zo lijkt het in eerste instantie. Wanneer de vergelijking wordt getrokken met dezelfde periode vorig jaar, ligt het aantal passanten echter nog 44 procent lager dan normaal.

Ook ziet Bureau RMC dat shoppers grote steden meer mijden dan de kleine steden. Dit was ook het geval aan het begin van de pandemie. De verschillen tussen grote en kleine steden op het gebied van het aantal passanten zijn er nog steeds, maar worden minder significant, aldus het persbericht. Ook is zaterdag rond drie uur nog steeds het drukste moment van de week, dit was voor de pandemie ook het geval, aldus Bureau RMC.