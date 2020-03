Winkelstraatdrukte drastisch teruggelopen, zondag zelfs met 50 procent

Sinds de eerste grote maatregelen zijn aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, is de drukte in de winkelstraat drastisch teruggelopen. Dit meldt Bureau RMC, het retailadviesbureau dat drukte meet in meer dan 100 binnensteden in Nederland en België.

Donderdag om drie uur ‘s middags werd door de minister president diverse verstrekkende maatregelen aangekondigd wat direct effect had op de drukte in de winkelstraten. Op vrijdag was een daling te zien van 33 procent, op zaterdag met 36 procent en op zondag zelfs met 50 procent, zo blijkt uit de metingen van Bureau RMC. “Het land is inmiddels volledig in de ban van het coronavirus en het effect op winkelomzetten zal ongekend zijn,” aldus het bericht van het bureau. “Met het horecaverbod van afgelopen zondag, zal de drukte de komende dagen verder afnemen.”

In diverse landen om Nederland heen zijn de winkels al gesloten. In Italië zijn alleen de supermarkten en essentiële winkels nog openen, in België mogen ‘niet essentiële’ winkels zoals bijvoorbeeld modewinkels alleen van maandag tot en met vrijdag open. Dergelijke maatregelen zijn in Nederland nog niet genomen.

