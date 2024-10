C&A introduceert duurzame vloeren van oude jeans

De Nederlandse-Duitse modeketen C&A heeft een nieuwe innovatie gepresenteerd op het gebied van duurzaam winkeldesign: vloeren gemaakt van gerecycled jeansmateriaal. Ze gebruiken ongebruikt jeansmateriaal uit hun C&A FIT-fabriek in Mönchengladbach, waar dagelijks ongeveer 1000 jeans worden geproduceerd. Voor elke vierkante meter vloer is ongeveer één kilogram materiaal nodig.

Met deze aanpak vermindert C&A niet alleen de hoeveelheid textielafval, maar creëert het ook een opvallend en praktisch designelement voor de winkels, omdat de vloer speciaal is ontworpen voor drukbezochte retailomgevingen.

De eerste winkel met deze nieuwe vloer is de C&A flagshipstore in Wenen, die op 19 september heropend werd. In december opent de volgende winkel met jeansvloer in het Parquesur-winkelcentrum in Leganés, Madrid.

De campagne ‘You are walking on Denim’ wil duurzaamheid onder de aandacht brengen. Credits: C&A Europe

C&A lanceert de campagne "You are walking on Denim" om deze innovatie onder de aandacht te brengen. Betty Kieß, communicatiemanager van C&A Europe, zegt: “We zijn erg blij om dit innovatieve vloerenconcept te testen. Deze initiatief laat zien dat we ons inzetten voor duurzaamheid. We blijven zoeken naar nieuwe manieren om onze winkels te verbeteren en een positieve bijdrage te leveren aan de mode-industrie.”

C&A gebruikt gerecycleerde denimvloeren, kurk en hout

De jeansvloer is ontwikkeld door het Zwitserse familiebedrijf Lico, dat naast jeansstof ook kurk en hout gebruikt. De vezels worden verwerkt met natuurlijke producten zoals plantaardige vetten en natuurrubber.

De nadruk ligt op verantwoord inkopen, met 80 procent van de componenten die uit gerecyclede materialen bestaat. Ook komt de energie die nodig is voor de productie uit hernieuwbare bronnen, waaronder een zonne-energie-installatie van Lico en lokale waterkrachtcentrales.

De jeansvloer heeft al de Milieu-Productverklaring (EPD) en het Blauwe Engel-certificaat van de Duitse overheid gekregen en won de Green Collection Award 2023.

Als het pilotproject succesvol is en alle meer dan 1.300 C&A-winkels in Europa met de nieuwe vloer worden uitgerust, kan dit helpen om de hoeveelheid denimafval te verminderen.