C&A sluit twee Amsterdamse winkels na minder dan een jaar

C&A sluit de twee kleine stadswinkels in Amsterdam die minder dan een jaar geleden werden geopend. De filialen aan de Kinkerstraat en Ferdinand Bolstraat, die in maart 2024 hun deuren openden als onderdeel van een nieuw winkelconcept, gaan respectievelijk op 8 en 15 februari dicht. Dat bevestigt een woordvoerder van de modeketen aan FashionUnited.

Winkelconcept bleek niet rendabel

De twee vestigingen waren een test voor een nieuw winkelconcept: kleinere winkels van 300 vierkante meter, gericht op vrouwelijke consumenten en met een focus op service op maat. Destijds omschreef C&A de pilot als een manier om dichter bij klanten te staan. Na een evaluatie concludeerde het bedrijf echter dat het concept niet rendabel is.

"We evalueren voortdurend ons winkelportfolio en de markt om ervoor te zorgen dat we onze klanten bieden wat ze willen, waar ze het willen," zegt een woordvoerder van C&A. "Na een grondige evaluatie zijn we jammer genoeg tot de conclusie gekomen dat deze twee winkels in dit format geen duurzame toekomst hebben."

Focus op bestaande winkels en online groei

Met de sluiting blijven er vijf C&A-winkels in Amsterdam over. Volgens het bedrijf weerspiegelt de beslissing een bredere strategie om de waarde van het bestaande winkelnetwerk te maximaliseren en de focus te leggen op duurzame groei.

De medewerkers van de twee winkels zijn inmiddels geïnformeerd. C&A meldt nauw samen te werken met sociale partners om werknemers te ondersteunen of over te plaatsen naar andere vestigingen.

"We zijn het team dankbaar voor hun inzet en harde werk," aldus de woordvoerder. "Ook danken we onze klanten voor hun vertrouwen en loyaliteit en kijken we ernaar uit hen verder te bedienen in onze overige Amsterdamse winkels en via onze online shop."