Canada Goose start platform voor wederverkoop van tweedehands eigen producten

Het Canadese label Canada Goose, bekend om zijn dikke gewatteerde jassen en andere buitenkleding, introduceert vandaag het platform Canada Goose Generations. Op dat platform kunnen klanten tweedehands mannen-, vrouwen- en kinderkleding van het label aanbieden en kopen, zo blijkt uit een persstatement van Canada Goose dat exclusief in handen is van WWD.

Het platform start in de Verenigde Staten en wordt later dit jaar in Canada gelanceerd, schrijft WWD. Daarna wordt het mogelijk wereldwijd uitgerold. Behalve artikelen aangeboden door consumenten plaatst Canada Goose op het platform ook kledingstukken afkomstig uit het eigen archief. Dat archief overspant 65 jaar aan Canada Goose-collecties.

Volgens Carrie Baker, president van Canada Goose, is het platform een manier om hun eigen producten ‘in circulatie te houden, en hun levensduur te verlengen’, zo zegt ze tegen WWD.

Klanten kunnen hun eigen Canada Goose-producten insturen voor het platform in ruil voor een Canada Goose-giftcard. Voordat het product op het platform geplaatst wordt, ondergaat het een kwaliteitscontrole. Afhankelijk van de conditie van het kledingstuk krijgt de klant een giftcard ter waarde van maximaal zestig procent van de oorspronkelijke verkoopprijs.