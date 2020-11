CBS: Golf van nieuwe webwinkels in Nederland, 47 procent meer dan vorig jaar

In het derde kwartaal van 2020 zijn in Nederland 47 procent meer webwinkels opgericht dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het betreft in totaal zo’n 2060 nieuwe webwinkels.

De nieuwe webwinkels vertegenwoordigen een groot aandeel van het totaal aantal nieuwe bedrijven dat in de categorie handel werd opgericht. Dat waren er ruim negenduizend, twintig procent meer dan in het derde kwartaal van 2019. Hoeveel van die bedrijven modebedrijven waren, wordt door het CBS niet gespecificeerd.