CBS: Grootste stijging cao-lonen in 14 jaar wint niet van stijgende inflatie

De cao-lonen kenden in 2022 de grootste toename sinds 2008, dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Echter stijgt de inflatie harder. Sinds de start van publicatie van de consumentenprijzen en cao-loonontwikkelingen zag het CBS nog nooit zo’n groot verschil.

De cao-lonen zijn in 2022 met 3,2 procent gestegen ten opzichte van 2021. In het laatste kwartaal van 2022 lagen de cao-lonen 3,6 procent hoger dan in dezelfde periode 2021. Dat is volgens het CBS de grootste cao-loonstijging in twintig jaar. In de handel stegen de cao-lonen 3,3 procent. In 2021 was dat 1,8 procent.

De cijfers die gaan over de inflatie, worden dinsdag bekend gemaakt. Het CBS voorspelt dat de consumentenprijzen ruim boven de cao-lonen zal liggen. In de eerste elf maanden van 2022 lag de gemiddelde toename van de consumentenprijzen op 10 procent. De reële cao-ontwikkeling ligt daarmee rond de min 6 procent in 2022.

Retail in actie om lonen te laten stijgen

De afgelopen maanden kwam de detailhandel in actie om de lonen in de cao Retail Non-food te laten stijgen. Zo staakt De Bijenkorf al sinds september 2022. De medewerkers van het warenhuis willen een loonsverhoging van minimaal 10 procent. Zij verdienen het minimumloon, wat neerkomt op zo’n 10,50 euro tot 12 euro per uur.

Na stakingen van het warenhuis, lieten ook drogisterijen Kruidvat, Trekpleister, Holland & Barrett van zich horen. “De salarissen in de drogisterijen zijn, net als in de hele winkelstraat schandalig laag. Mensen die er al jaren werken, verdienen vaak het minimum of net iets erboven. Terwijl de bedrijven enorme winsten maken die bijna allemaal naar de aandeelhouders gaan,” aldus Cindy Onvlee, bestuurder van FNV Handel, destijds in het persbericht.

In december 2022 maakte brancheorganisatie INretail bekend dat de onderhandelaar voor een nieuwe cao in Retail Non-food een eindbod aanbood met een loonsverhoging van 7,46 procent per 1 januari 2023. Dit is aangeboden bij vakbonden CNV Vakmensen, De Unie, Avv en RMU. Ook werd er per 1 januari een loonsverhoging per 1 juli 2023 op basis van de stijging van het wettelijk minimumloon bekend gemaakt. De looptijd van de cao is één jaar.