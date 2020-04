CBS: Omzet non-foodsector in maart 8 procent lager; kledingwinkels zien daling van 41 procent

De detailhandel heeft in maart 3,5 procent meer omgezet dan dezelfde maand vorig jaar, zo meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. In de sector food werd een omzetplus van 12,2 procent gerealiseerd, bij non-food een daling van 8 procent. Laatstgenoemde is volgens het CBS de grootste omzetdaling na maart 2013 (- 11,6 procent).

Grote verschillen in de non-food sector door de coronamaatregelen. Winkels in voedings- en genotsmiddelen, doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren realiseerden de grootste omzetstijging sinds het begin van de publicatie van koopdaggecorrigeerde omzetontwikkelingen in januari 2005, aldus CBS. Winkels in kleding en schoenen en lederwaren het grootste omzetverlies sinds 2005, zij zagen de omzet met respectievelijk 41 procent en 39,9 procent dalen.

De online omzet was in maart 28,8 procent hoger dan maart 2019