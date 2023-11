Chasin’ breidt verder uit, opent nieuwe winkel in Arnhem

Jeansmerk Chasin’ opent zijn tweede nieuwe winkel onder zijn nieuwe eigenaar. Het merk werd eerder dit jaar gered door JOG Group, nadat het moederbedrijf Score Group failliet ging. Eerder deze maand opende Chasin’ een nieuwe winkel in Groningen, nu is Arnhem aan de beurt.

De winkel telt 133 vierkante meter en heeft een winkelconcept dat geïnspireerd is op alles wat een stad te bieden heeft, zo staat in het persbericht. Zo bevat de winkel beton, staal, moderne architectuur en een jeanswand. Het interieur moet de mix tussen de moderne technologie en ambachtelijk vakmanschap - zoals materialen als geborsteld aluminium en geperforeerd staal - weerspiegelen, in combinatie met blank eikenhout.

De opening van de nieuwe winkel markeert de groei die Chasin’ op het oog heeft. Het merk wil namelijk uitbreiden in Nederland, maar ook daarbuiten. Op dit moment telt Chasin’ 13 monobrandstores en een eigen webshop. Daarnaast werkt het bedrijf veel met shop-in-shops. Zo heeft het er al 50 in de Benelux en zo’n 300 in de DACH-regio.

Chasin’ werd eerder dit jaar overgenomen door de JOG Group - de eigenaar van de merken Garcia en Jeans Centre. De groep wil Chasin’ verder uitbouwen in de diverse verkoopkanalen én een synergie creëren tussen de merken Chasin’ en Garcia. De sterke positie van Garcia moet de Europese expansie van Chasin’ helpen, zo was destijds te lezen in een persbericht.

Een collectiepresentatie in de nieuwe winkel in Arnhem. Credits: Chasin'