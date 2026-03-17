Chinese webshop Joybuy in vaarwater van Bol en Amazon

Op maandag ging het online winkelparadijs Joybuy van JD.com, de grootste retailer van China, officieel live in Nederland en België. Het platform moet de directe concurrentie aangaan met marktleiders als Amazon en Bol.

Volgens de Belgische e-commercefederatie Becom onderscheidt Joybuy zich fundamenteel van andere Chinese prijsvechters zoals Temu en Shein door een focus op lokale voorraden en directe inkoop bij merken. “Dat creëert ook kansen voor Belgische bedrijven”, zei Greet Dekocker, managing director bij Becom, tegen HLN.

Het assortiment van Joybuy omvat duizenden producten, variërend van elektronica en huishoudelijke apparatuur van erkende merken tot voeding en mode van kleine leveranciers. Nirav Haria, die de organisatie in de Benelux leidt, benadrukt dat het platform ook sterk inzet op innovatieve productcategorieën die in Azië reeds marktaandeel hebben, zoals AI-brillen en robotica.

Leveringen verlopen via een Europees netwerk van ruim zestig distributiecentra, waardoor bezorging vaak al de volgende dag plaatsvindt. De investeringen in lokale distributiepartijen onderstrepen dat JD inzet op een langetermijnstrategie.

In tegenstelling tot veel andere Aziatische platformen, lijkt Joybuy minder gebruik te maken van de mazen in de wetgeving voor kleine pakketzendingen. Zo is Joybuy volledig onderworpen aan standaard douanecontroles en invoerrechten, wat een gelijker speelveld creëert voor lokale retailers.

Conform eerdere berichtgeving van AFP onderscheidt Joybuy zich door een voorraadgestuurd model in plaats van dropshipping. Bovendien hanteert het platform een beleid tegen de verkoop van imitatiegoederen, een contrast met concurrenten zoals Shein en Temu.

Bovendien biedt het platform ruimte aan Europese merken, wat kansen biedt voor lokale ondernemers om hun afzetmarkt te vergroten. Aan de andere kant wordt met de komst van de website de invloedssfeer van de Chinese retail herbevestigt, iets dat lokale partijen onmiskenbaar aan het denken zet.