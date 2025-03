Comeback-kid: Vier vragen over de terugkeer van conceptstore Sprmrkt

Goed nieuws voor modeliefhebbers: vorige week werd de terugkeer van conceptstore Sprmrkt aangekondigd. Acht jaar na de sluiting maakt de high-end winkel een comeback onder leiding van Nelleke Strijkers en Annika Beekmans. FashionUnited sprak met Beekmans over deze herlancering.

Waarom is dit het juiste moment voor een comeback?

“Ik merkte dat veel winkels waaraan ik vroeger als fashion agent leverde, inmiddels verdwenen zijn. Hierdoor is het modeaanbod in Amsterdam minder inspirerend geworden en worden veel ontwerpers niet meer vertegenwoordigd. Dit gaf me al een tijd het gevoel dat er iets moest veranderen. Toen bleek dat Nelleke met hetzelfde idee speelde. Vorig jaar organiseerde zij een Sprmrkt pop-up in Amsterdam, die ontzettend positieve reacties ontving. Wat begon als losse gesprekken, kreeg al snel concrete vorm: dit is hét moment om terug te keren.”

“We willen het plezier in fysiek winkelen terugbrengen. De afgelopen jaren zijn veel aankopen via online platforms gegaan. De winkels die wij interessant vinden, hebben zich daardoor sterk op e-commerce moeten richten. Dat werkte een tijd goed, maar het plezier in winkelen is hierdoor afgenomen. Kijk maar eens bij een postkantoor of pakketpunt: stapels retourzendingen, kleding die continu heen en weer wordt gestuurd. Dat willen wij anders doen.”

“Wij willen dat mensen weer naar de winkel komen om te kijken, te voelen en te passen. Shoppen moet weer leuk worden. Dat je binnenkomt en denkt: ‘Ik heb zin om iets moois te vinden.’ Of dat je gewoon inspiratie opdoet en geniet van de ervaring.”

Wanneer opent de nieuwe Sprmrkt?

“Als alles volgens plan verloopt, eind juli. Mocht het uitlopen, dan mikken we op uiterlijk halverwege augustus. We ontvangen dan de wintercollecties, en die kunnen niet te lang op de plank blijven liggen.”

Sprmrkt staat bekend als high-end en als platform voor jong talent. Met welke merken gaan jullie samenwerken?

“We nemen twee grote namen op die we ook in de eerdere SPRMRKT-periode voerden. Daarnaast werken we samen met nationale en internationale talenten waarvan we verwachten dat ze gaan doorbreken. We combineren high-end mode met het middensegment en willen daarmee een breed en aantrekkelijk aanbod creëren voor een diverse doelgroep.”

“Onze focus ligt op jong talent, juist omdat bekende ontwerpers al sterk vertegenwoordigd zijn in online retail. Het fenomeen waarbij klanten prijskaartjes fotograferen en vervolgens online op zoek gaan of het ergens anders met korting wordt aangeboden, dat speelt bij jonge ontwerpers minder een rol. Daardoor blijft de winkelervaring authentieker.”

“Daarnaast brengen we een kleine eigen collectie uit, net zoals SPRMRKT dat vroeger deed.”

Waarom is het belangrijk om een sociale hub te zijn?

“Dat is altijd een kernwaarde van SPRMRKT geweest. De nieuwe locatie beslaat 400 vierkante meter en biedt ruimte voor kunst, design, parfums, sierraden en natuurlijk veel mode. We willen dat mensen binnenkomen en blijven hangen, zoals vroeger.”

“Nelleke organiseerde destijds al masterclasses voor modeacademiestudenten en startte een jaarlijks terugkerend project voor minderbedeelden. Die initiatieven pakken we weer op omdat ze onlosmakelijk verbonden zijn met SPRMRKT.”

“Daarnaast bevinden we ons in een gemeentelijk pand, waar ondernemers aan strenge eisen moeten voldoen. Het is essentieel dat iedereen zich welkom voelt in dit gebied, en dat streven we met SPRMRKT actief na.”