Consument houdt hand op de knip in september, koopt minder kleding en schoenen

Consumenten kochten in september bijna twee procent minder goederen en diensten, in vergelijking met september 2022. Wie dieper in de cijfers duikt ziet dat consumenten 1,7 procent minder aan voedings- en genotmiddelen besteedden.

Consumenten kochten 4,3 procent minder duurzame goederen, zo blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Men kocht vooral minder schoenen, kleding en spullen voor in huis.

Eerder meldde het CBS al dat het verkoopvolume van de detailhandel in september 3,3 procent lager lag dan in september 2022. In non-foodwinkels kromp het volume met 6,4 procent, in foodwinkels kromp het volume met 2,1 procent.

Ook uit de omzetcijfers van september bleek al dat kleding- en schoenenwinkels minder verkochten. Bij kledingwinkels was namelijk een daling van 9 procent te zien. Bij winkels in schoenen en lederwaren ging het om een afname van zelfs 14,4 procent. De gestegen prijzen konden een omzetdaling niet voorkomen.