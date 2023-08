Consument koopt meer kleding en schoenen in juni

Consumenten kochten in juni 1,2 procent meer goederen en diensten, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Consumenten kochten voornamelijk meer kleding, schoenen en auto’s.

Hoeveel kleding en schoenen er meer verkocht werden, wordt niet in cijfers uitgedrukt. De cijfers zijn in ieder geval opvallend. Twee weken geleden publiceerde het CBS nog cijfers over het verkoopvolume van de detailhandel. Deze kromp tien met 1,4 procent in juni. Het volume van de non-foodsector lag 0,3 procent lager. Deze cijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen.

Eind juli bleek ook al dat consumenten meer geld uitgaven aan kleding en schoenen in juni. Kledingwinkels zetten 13,1 procent meer om en winkels in schoenen en lederwaren genereren 9 procent meer omzet.