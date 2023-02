Cosh! zet expansie in Nederland voort en strijkt neer in Rotterdam

De duurzame shoppingkaart Cosh! is nog maar twee weken actief in Amsterdam en lanceert alweer in de tweede Nederlandse stad: Rotterdam, dat maakt Cosh! bekend in een persbericht.

Cosh! lanceert op 11 maart in Rotterdam met een fietsroute die 21 vintage boetieks, 7 lokale makers, 8 circulaire winkels en een eco-warenhuis langsgaat. Deelnemende ondernemingen zijn bijvoorbeeld Wear, Eversom, Oxious en De Groene Passage. Rotterdam is volgens Niki de Schryver, oprichter van Cosh!, de proeftuin voor circulaire economie die niet mocht ontbreken.

Het Belgische initiatief heeft internationale expansie hoog op de agenda staan. Het eerste onderdeel van de internationale expansie was de lancering in Amsterdam, waarna Rotterdam volgt.

Het idee achter de Cosh!-shoppingkaart is zoveel mogelijk consumenten te stimuleren om te shoppen bij winkels en webshops van fysieke, duurzame winkeliers. Het aanbod op de kaart gaat van tweedehandswinkels en kinderkledingwinkels tot retailers met een duurzaam aanbod voor dames en heren. Daarnaast wil het ook de ‘verborgen pareltjes’ buiten de grote winkelstraat in het zonnetje zetten.