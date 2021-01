Creatief retailen tijdens de lockdown: Only for Men, Open32 en Shoebaloo

Al sinds half december zijn de Nederlandse modewinkels verplicht gesloten. Dinsdag werd duidelijk dat de lockdown nog een paar weken voort zal duren. Wat doen ondernemers in deze periode om in contact te blijven met klanten? FashionUnited spreekt de e-commerce- en marketingmanagers van Only for Men, Shoebaloo en Open32, die de afgelopen maand een actief beroep deden op hun creativiteit - met originele initiatieven tot gevolg.

Only for Men: maatwerk aan huis

Met herenmodeketen Only for Men gaat het naar omstandigheden goed, vertelt Rens Drost, manager Marketing en E-commerce bij de winkelketen. Het bedrijf anticipeerde tijdig op de lockdownsituatie en paste zijn inkoopstrategieën aan. “De helft van ons aanbod is casual kleding. Dat hebben we zo veel mogelijk geprobeerd bij te schalen door de voorraden te verhogen en goed samen te werken met leveranciers.” De omzet op het gebied van geklede mode is wel onder druk komen te staan, ziet Drost. “Voor feesten of andere formele gelegenheden ga je gewoonlijk nieuwe kleding kopen, maar die zijn er nu niet zo veel.”

En toch, ook in lockdowntijd is wel eens een net pak nodig - voor een nieuwe baan bijvoorbeeld, of ter voorbereiding op een bruiloft. Om deze mannen tegemoet te komen levert Only for Men voorlopig maatwerk aan huis. Dat geldt vooral voor vaste klanten die ook een vaste mode-adviseur in de winkel hebben. “Aan klanten met wie je een goede relatie hebt, wil je graag een extra service kunnen bieden”, aldus Drost. “Voor hen sturen we een van onze adviseurs op pad met stofstalen, voeringen, knopen, een pas-serie om af te spelden en een laptop met voorbeeldafbeeldingen. Samen worden alle stappen doorlopen, net zoals in de winkel eigenlijk. Soms doen we dit ook voor casual klanten. Meestal weten we hun maten al, en dan leggen we in plaats van stofstalen en knopen een aantal spijkerbroeken in de auto.”

De maatwerkspecialisten van Only for Men. Foto: Only for Men.

Het overige winkelpersoneel is aan de slag gegaan op de klantenservice, vertelt hij. “Met hun inhoudelijke modekennis zijn ze voor ons een hele grote hulp.” Ook krijgt de afdeling logistiek hulp van winkelmedewerkers en wordt er hard aan de website en de social mediakanalen gewerkt. Voor de komende maanden hoopt Drost op herstel. “Het eerste kwartaal zal ongetwijfeld nog zwaar zijn, maar in de tweede helft gaat het wel loskomen, denk ik. Ik zie en hoor overal referenties naar een soort ‘Roaring Twenties’-tijd, daar kijk ik echt naar uit.”

Shoebaloo: bestellen via de etalageruit

Bij schoenenwinkel Shoebaloo was de gedachte: als de klant niet naar binnen kan, halen we binnen wel naar buiten. Kort voor de kerst werden de etalages van de winkel op het Amsterdamse Koningsplein beplakt met grote posters van witte schoenenkasten met de nieuwste modellen op de planken. Bij elk paar schoenen staat een QR-code. Als klanten deze scannen, komen ze op de Shoebaloo-website terecht - en kunnen ze hun favoriete paar direct bestellen.

De Shoebaloo-winkel op het Koningsplein. Foto: Diek van Tol

“We wilden onze producten ondanks de winkelsluiting toch aan de klanten laten zien,” vertelt Diek van Tol, manager E-commerce bij Shoebaloo. Naast de etalages van de winkel, op Koningsplein 1, mocht Shoebaloo ook gebruik maken van de etalages van het aangrenzende pand, dat momenteel leeg staat. ‘S Avonds en ‘s nachts worden de posters van achteren verlicht, zodat de schoenen ook dan goed te zien zijn. “We dachten nog: gaat het echt werken? Maar dat doet het,” lacht Van Tol. De webshop deed het de afgelopen maanden al ‘heel goed’, maar de posters geven een extra boost aan de verkopen, vertelt hij. “En er shoppen grappig genoeg ook echt veel mensen ‘s avonds of ‘s nachts.”

Inmiddels zijn ook de ramen van de Shoebaloo-winkel in Rotterdam beplakt. Van Tol heeft veel enthousiaste reacties op het initiatief gekregen, zowel van passanten als collega-ondernemers. Hij zegt te hopen dat het initiatief andere retailers inspireert tot creatieve ideeën. Als de winkels weer open gaan moeten de posters er weer uit, maar voorlopig kunnen ze nog even blijven. “Zelf willen we graag kijken wat we er nog meer mee kunnen doen.”

Open32: persoonlijke shop- en bezorgservices

Ook de webshop van Open32 loopt prima, vertelt Menno Dings, marketingmanager van de B32-groep. Maar online is ook niet alles. In december werden daarom een aantal extra services opgestart. Zo biedt de winkelketen een persoonlijke bezorgservice in een straal van 32 kilometer rond het hoofdkantoor in Arnhem. “We wilden PostNL, zeker rond de feestdagen, een beetje ontlasten,” aldus Dings. “En op deze manier hebben klanten hun artikelen snel in huis.” Die service wordt ‘bijzonder gewaardeerd’, vertelt hij. “Klanten krijgen er dan ook gratis een grote glimlach van ons bij!” Ook is het voor klanten mogelijk om bestellingen zelf af te halen middels een speciaal ingerichte drive-through bij het logistiek centrum van de keten, eveneens in Arnhem. Dings: “Daarvoor komen klanten van veel verder dan 32 kilometer.”

De drive-through van Open32. Foto: Open32

Dan is er nog een derde service: beeldbellen met een winkelmedewerker, die de klant persoonlijk stijladvies geeft vanuit een van de fysieke winkels. “Op veel plekken zijn we een local hero,” legt Dings uit. “We willen dan ook lokaal ons gezicht kunnen laten zien.” Klanten kunnen bellen met hun favoriete storemanager, die de klant op basis van zijn of haar wensen door de collectie heen loodst. Aankopen worden kosteloos en contactloos aan huis bezorgd. “Maar mensen mogen ook gewoon een belletje wagen voor een goed gesprek,” lacht Dings. “We blijven graag met klanten in contact.”

Klanten kunnen hun aankopen achteraf betalen via AfterPay. Open32 is de enige offline retailer die deze service in fysieke winkels aanbiedt, aldus Dings. “In deze tijd is het belangrijk om het de klant zo makkelijk mogelijk te maken en alle drempels weg te nemen.”

Momenteel werkt Dings met het team van Open32 aan het uitrollen van meer lokale bezorgservices voor de aankomende weken. Dings: “We zetten alles op alles om positiviteit te blijven brengen.”