Damesmodemerk Punt Roma opent winkel in voormalig Gerry Weber pand in Veenendaal

Na de overname van de merkrechten van Gerry Webber heeft de Victrix Groep, het moederbedrijf van het Spaanse damesmodemerk Punt Roma, een nieuw pand verworven in Nederland. Het bedrijf opent een Punt Roma-winkel in het centrum van Veenendaal. Dit markeert de entree van het merk in Nederland.

De nieuwe winkel bevindt zich aan de Hoofdstraat 87, in een voormalig Gerry Weber-pand. Met een oppervlakte van ongeveer 195 vierkante meter en een gevel van zes meter breed, bevindt het pand zich tussen bekende merken zoals Rituals, Hema en Douglas. Het huurcontract is ingegaan op 1 juni en werd beheerd met advies van CMC Bedrijfsmakelaars, meldt Property NL.

Deze opening vindt plaats op een belangrijk moment voor Géneros de Punto Victrix S.L., een Spaanse groep met bijna vijf decennia aan ervaring. De groep heeft zichzelf opnieuw uitgevonden in een steeds competitievere omgeving.

Het bedrijf begon als groothandel in 1976. In 1979 maakte het bedrijf een strategische wending door het lanceren van zijn eigen merk, Punt Roma. De eerste winkel werd geopend en het bedrijf transformeerde tot een verticale retailer. Momenteel telt het winkelnetwerk meer dan 450 vestigingen in meer dan veertig landen, via een combinatie van eigen winkels en franchises in Europa, Latijns-Amerika, Azië en Afrika.

Onlangs heeft de groep zijn internationale positie versterkt met de overname van de merkrechten van Gerry Weber en Samoon, een merk gespecialiseerd in plus-size damesmode. Deze overnames, afgerond tussen mei en juni 2025, versterken en diversifiëren de portfolio op een cruciaal moment. De groep zet duidelijk in op het versterken van zijn aanwezigheid in het toegankelijke modesegment in Europa.